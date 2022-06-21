В Госдуме призвали не считать параллельный импорт контрабандой

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Система параллельного импорта не является контрабандой, это международная система исчерпания интеллектуальных прав, которая подразумевает свободный ввоз в страну оригинальных товаров. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в интервью "Говорит Москва".

По его словам, в мире действуют две системы исчерпания прав: международная и национально-региональная.

"Наша страна перешла на национально-региональную систему не так давно, именно в соответствии с этой системой мы допускали продажу на наших территориях только через официальных представителей. Данная система, как считалось, несла положительный эффект: владельцы брендов входили в нашу страну с защищенным рынком, локализуя здесь свою продукцию", – сказал Гутенев.

Он отметил, что большинство экономически мощных стран, например США и Китай, реализуют у себя международную систему исчерпания интеллектуальных прав. Гутенев пояснил, что любой российский предприниматель может из утвержденного списка приобрести товар в любой стране, заплатить пошлины и реализовать его в России.

Ранее Госдума приняла закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта в России. Согласно вводимой норме, нарушением не будет являться использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

