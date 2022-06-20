Пользователи Samsung пожаловались на продукцию, ввезенную по параллельному импорту

Пользователи Samsung пожаловались, что не смогли активировать телефоны, ввезенные по параллельному импорту. Подобная проблема возникла с 20% гаджетов, которые ввезли в страну таким образом.

Что придется делать с неактивированными телефонами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.