Москвичи начали искать альтернативу зарубежным брендам

Массмаркет не спешит возвращаться на российский рынок. Если Zara и Mango еще можно купить онлайн, то H&M пока даже не предпринимает попыток реализовать товары.

Москвичи активно ищут альтернативу зарубежным брендам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.