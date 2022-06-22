IKEA начала сворачивать розничную сеть магазинов в России – СМИ

IKEA начала сворачивать сеть своих магазинов в России. Сразу несколько торговых центров получили от шведской компании извещения о расторжении договоров аренды, сообщают "Ведомости".

Профсоюз работников торговли призвал правительство как можно быстрее принять закон о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые приостановили работу в России, чтобы защитить интересы сотрудников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





