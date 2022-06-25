Магазины IKEA дорабатывают в России последние дни. Их владельцы уже предупредили руководство торговых центров о расторжении договоров аренды.

У москвичей еще есть возможность купить что-то от шведского бренда и даже получить скидку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.