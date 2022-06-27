РФ может создать "Алмазный фонд" технологий за 10–20 лет – спецпредставитель Песков

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Россия может достигнуть технологического суверенитета за 10-20 лет, для этого надо создать условный Алмазный фонд из собственных разработок, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

По его словам, за 10–20 лет можно создать 30–50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами Алмазного фонда технологий и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов.

Спецпредставитель президента отметил, что в отличие от обычного Алмазного фонда – алмазы вечны, а технологии обесцениваются, значит, их нужно постоянно пополнять.

Ранее сообщалось, что российский производитель алмазов "Алроса" не намерен приостанавливать производство в связи с введенными санкциями. Гендиректор компании Сергей Иванов также сообщил об отсутствии предпосылок для каких-либо сокращений.

В марте в Центробанке сообщили, что все запасы золота из резервов ЦБ хранятся в его хранилищах на территории России. Золотовалютные резервы представляют собой инструмент, с помощью которого регулятор может обезопасить экономику страны от внешних угроз. В частности, они могут стать источником средств для выплаты валютного долга, стабилизируют валютный рынок и обеспечивают критический импорт.

