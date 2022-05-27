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Экономика

12:18

В "Алросе" сообщили об отсутствии планов приостанавливать производство

экономика

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский производитель алмазов "Алроса" не намерен приостанавливать производство в связи с введенными санкциями, сообщается на странице правительства Якутии.

"Что касается производственной программы – мы не собираемся приостанавливать наши производственные работы. Я уверен, что на протяжении всего года мы также будем полностью реализовывать все наши социальные обязательства", – сказал гендиректор компании Сергей Иванов.

Он также сообщил об отсутствии предпосылок для каких-либо сокращений.

В конце марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических и юридических лиц из России. В частности, в список попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, РЖД, "Алроса", "РусГидро" и РВК.

В свою очередь, министерство финансов США установило срок завершения сделок с российской группой алмазодобывающих компаний "Алроса" до 7 мая. Сделки с ее подразделением в США Alrosa USA, Inc. должны быть завершены до 7 июня. При этом американскому подразделению "Алросы" разрешаются до окончания указанного срока оформление и выплаты заработной платы, выходных пособий и расходов, осуществление расчетов с поставщиками и арендодателями и закрытие счетов.

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Сюжет: Санкции

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