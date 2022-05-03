Санкции против "Алросы" не повлияют на совместную с РФ добычу алмазов в Анголе – посол

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Западные санкции против российского производителя алмазов "Алроса" не скажутся на проектах с участием компании в Анголе. Акционером местного предприятия Катока является "Алроса". Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.

"Сейчас у нее 41% акций. Есть планы, что добыча и доля "Алросы" будет расширяться, это обсуждается. <...> Введение западных санкций никак не скажется на совместных проектах с РФ", – сказал посол.

Он добавил, что руководство, которое контролирует алмазную отрасль, не отказывает в сотрудничестве, поэтому будут продолжаться поиски вариантов и выходов, чтобы продолжать инвестиции, а также решаться вопрос с реализацией алмазов.

В конце марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических и юридических лиц из России. В частности, в список подпали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, РЖД, "Алроса", "РусГидро" и РВК.

В свою очередь, министерство финансов США установило срок завершения сделок с российской группой алмазодобывающих компаний "Алроса" до 7 мая. Сделки с ее подразделением в США Alrosa USA, Inc. должны быть завершены до 7 июня. При этом американскому подразделению "Алросы" разрешаются до окончания указанного срока оформление и выплаты заработной платы, выходных пособий и расходов, осуществление расчетов с поставщиками и арендодателями и закрытие счетов.