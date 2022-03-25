Tiffany отказалась от покупки бриллиантов и алмазов из России

Фото: ТАСС/EPA/IAN LANGSDON
Американский ювелирный ретейлер Tiffany&Co отказался от закупок продукции из России. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает "Интерфакс".
"Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены", – говорится в сообщении ретейлера.
Отмечается, что компания поручила своим поставщикам прекратить закупки российских алмазов, а также разделять российские и нероссийские мелкие бриллианты, использующиеся в обсыпке ювелирных изделий. Запрет Tiffany распространяется на все бриллианты, добытые в РФ по состоянию на 21 марта.
При этом ретейлер не уточнил, продолжат ли российские бриллианты продаваться в магазинах. Также неизвестно, будет ли компания закупать алмазы, добытые до начала проведения спецоперации по демилитаризации Украины, которые сейчас находятся в процессе огранки или полирования.
В начале марта США ввели запрет на импорт алкоголя, морепродуктов и алмазов из России. В случае с последними запрет коснулся только добытых в России алмазов и бриллиантов, также ограненных в РФ, и не затронул основную массу российской продукции, которая гранится в Индии.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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