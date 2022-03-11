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США запрещают импорт алкоголя, морепродуктов и алмазов из РФ. Соответствующий указ подписал Джо Байден, передает ТАСС.
Кроме того, Штаты запрещают экспорт, поставки и продажу в Россию долларовых банкнот. Также запрещается экспорт в РФ предметов роскоши, таких как автомобили, одежда, ювелирные изделия.
"Общая стоимость экспортируемой продукции, на которую распространяются сегодняшние ограничения <...>, составляет почти 550 миллионов долларов в год", – говорится в сообщении.
Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. За принятие законопроекта проголосовали 414 членов палаты, 17 голосов были против. Законопроект также предусматривает призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок РФ и приостановке ее членства в организации.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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