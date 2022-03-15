Великобритания ввела запрет на экспорт предметов роскоши в Россию

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Власти Великобритании ввели запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.
Также Британия утвердила дополнительный тариф в объеме 35% на импорт некоторых товаров. Помимо этого, власти страны отказали России и Белоруссии в доступе к тарифу наибольшего благоприятствования для сотен видов экспорта.
"Русская водка – один из знаковых продуктов, затронутых повышением тарифов, в то время как запрет на экспорт, скорее всего, затронет роскошные автомобили, элитную моду и произведения искусства", – сообщается в материале.
Ранее бюро промышленности и безопасности США обнародовало список товаров, запрещенных к ввозу в Россию.
В перечень вошли порядка 570 различных товаров. В частности, под запрет на экспорт в РФ подпали алкоголь, табачные изделия, косметика и парфюмерия, женские сумки, изделия из меха, одежда и обувь, драгоценные камни и ювелирные украшения.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики: от энергетики до банковского сектора.
В ответ на это Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.
В ЕС хотят запретить ввоз в Россию предметов роскоши
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