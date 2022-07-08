В Минобразования Германии допустили отмену занятий в школах из-за нехватки газа

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В Германии могут отменить или ограничить занятия в образовательных учреждениях из-за перебоев с газоснабжением, заявил глава Минобразования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер.
"Уже сейчас нужно уделить им (школам и вузам. – Прим. ред) особое внимание, чтобы не было ограничений в обучении или даже отмены занятий", – приводит ее слова издание Bild.
Она добавила, что во многих образовательных учреждениях активно обсуждается идея о необходимости экономии электроэнергии.
Ранее лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц поделился мнением, что дефицит газа в Европе может спровоцировать битву за распределение этого топлива среди европейских стран. Политик считает, что в настоящее время необходимо создать согласованный среди государств Евросоюза план распределения газа.
До этого министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что немецкие власти не исключают риска сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий из-за дефицита газа. Он отметил, что ФРГ стоит быть готовой к еще большему сокращению поставок топлива из России.
Вице-канцлер ФРГ не исключил риска сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий
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