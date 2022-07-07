Компания Starbucks нашла покупателя сети кофеен в РФ – СМИ

На кофейни Starbucks в России нашли покупателя. Как написали в СМИ, сделку нынешние владельцы заключат с ресторатором Антоном Пинским.

Его компании Pinskiy&Co принадлежат международные сети ресторанов, а также концертные помещения. По неофициальным данным, сделку закроют в 20-х числах июля. В нее войдут права на аренду всех кофеен Starbucks с существующим ремонтом, однако логотип нельзя будет использовать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.