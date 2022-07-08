IKEA снова приостановила продажи на российском сайте

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На сайте IKEA вновь приостановлены продажи товаров, их смогут возобновить только после выходных. Об этом сообщается при попытке перейти на сайт ретейлера.

"Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что открыть продажи компания планирует после выходных. Тогда должны появиться новые интервалы.

Ранее IKEA уже приостанавливала продажи товаров на российском сайте. В компании отметили, что уже принятые заказы обрабатываются.

Позднее продажи возобновили.

Онлайн-распродажа товаров для дома от компании IKEA стартовала в ночь с 4 на 5 июля 2022 года. Она должна длиться несколько недель, пока товары есть в наличии.

При этом пользователи, которые попытались добавить в корзину выбранные товары, столкнулись со сбоем. Позже на сайте IKEA появилось сообщение, что оформление покупки на сайте и через Центр поддержки клиентов временно недоступно "по техническим причинам".