Столичные власти возобновят работу завода "Москвич" к концу года

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Московские власти планируют к концу 2022 года возобновить работу автомобильного завода "Москвич", заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Московском финансовом форуме.

"Мы планируем возобновить работу к концу года, и пока у нас все к этому планомерно идет", – цитирует его РИА Новости.

Ефимов также отметил значительное сокращение объема продаж по авторынку – около 30% от общего объема продаж 2021 года. При этом наблюдается постепенной оживление на автомобильном рынке за счет выхода на него новых компаний. Заммэра также назвал плюсом возобновление работы "АвтоВАЗа".

В начале лета французский автомобильный завод Renault в столице переименовали в "Москвич". В июле завод впервые представил новый модельный ряд. Соответствующие изображения появились в Сети.

После этого правительство Москвы и ПАО "КамАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и гендиректор компании Сергей Когогин.

Позднее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство планирует поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич".

