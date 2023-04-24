Henkel может совершить сделку обратного выкупа активов в РФ через несколько лет

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Henkel включил в соглашение о продаже бизнеса в России пункт об обратном выкупе активов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса", – рассказал финансовый директор компании Henkel Марко Свобода.

Немецкий концерн Henkel AG объявил об уходе с российского рынка 19 апреля 2022 года. 20 апреля 2023 года появилась информация, что компания заключила соглашение о продаже бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов. Сумма сделки составит 54 миллиарда рублей.

Сообщалось, что теперь собственниками компании станут Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время – Henkel уже получил все необходимые согласования со стороны государственных органов.

Немецкий концерн Henkel является одним из крупнейших производителей бытовой и промышленной химии в мире. Компании принадлежат такие бренды, как "Момент", Persil, Пемос, Losk, "Ласка" и Vernel. Henkel также владеет марками косметических средств Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf и Syoss, а также средствами отделки Ceresit, Metylan и прочие.

Ранее сообщалось, что Henkel, действующая на российском рынке под названием Lab Industries, начала русифицировать бренды. В описании одного из товаров на Ozon была обозначена фраза: "Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось".