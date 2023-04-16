Большинство заявивших об уходе компаний продолжили работу в РФ – СМИ

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Большинство западных компаний заявляли об уходе из России после начала спецоперации на Украине, однако в настоящее время они продолжают работать в стране. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на журналистку Робин Диксон.

"Некоторые предприятия даже захватили большую долю рынка, поскольку их конкуренты ушли", – подчеркнула она.

Исследователи Университета Санкт-Галлена в Швейцарии пришли к выводу, что к ноябрю 2022 года из России ушли менее 9% иностранных компаний, у которых присутствовали дочерние предприятия.

По мнению обозревания, оставшиеся компании зависят от местного бизнеса, поэтому не планируют покидать Россию.

Ранее говорилось, что Henkel РФ, которая сейчас ведет деятельность в государстве как самостоятельная компания под названием Lab Industries, начала русифицировать бренды. Вместе с этим в Ozon заявили, что названия некоторых брендов Henkel русифицировал сам производитель.

В Москве открыли первый белорусский аналог IKEA

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!