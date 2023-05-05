Песков заявил о законности передачи акций Fortum во временное управление Росимуществу

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Передача акций финской государственной энергетической компании Fortum во временное управление Росимуществу не противоречит российскому законодательству, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он сделал акцент на том, что российская сторона приняла такое решение, поскольку считает необходимым защищать свои интересы на фоне действий недружественных стран.

"Все действия в отношении Fortum осуществляются в соответствии с нашим законодательством, они будут продолжены", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ устанавливает, что 83,73% акций "Юнипро" немецкого концерна Uniper и 98,23% акций "Фортума" финской группы Fortum передаются во временное управление Росимуществу.

Позднее представители Fortum заявили, что введение временного управления акциями нарушает права инвесторов. Концерн уведомил российскую сторону, что выступает против их передачи.

В свою очередь, замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев сообщал, что Росимущество не будет заниматься фактическим управлением иностранных активов. Он объяснил, что компании являются "выходцами" из "Роснефти", поэтому управлять будет компания, попавшая под удар из-за действий Запада.



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