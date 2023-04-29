Совет директоров "Норникеля" посоветовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

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Совет директоров "Норникеля" порекомендовал акционерам не платить дивиденды за 2022 год. Об этом сообщается на сайте российской компании.

Подобная рекомендация была дана по ряду причин. В частности, отмечается в релизе компании, усилившиеся геополитические риски отрицательно повлияли на финансовые результаты "Норникеля", а также создали новые вызовы для операционной и сбытовой деятельности организации и успешной реализации нескольких стратегических проектов.

Также акционерам посоветовали не выплачивать дивиденды из-за прохождения компанией пика инвестиционного цикла в 2022–2023 годах: с 4,3 миллиарда долларов, потраченных в 2022 году, и 4,7 миллиарда долларов, запланированных на 2023 год, соответственно.

В "Норникеле" также сообщили, что дивиденды за 2021 год были выплачены за счет кредитных средств.

"Выполнение обязательства по выплате дивидендов перед акционерами привело к удвоению размера чистого долга с 4,9 миллиарда долларов на конец 2021 года до 9,8 миллиарда долларов на конец 2022 года. Соотношение чистого долга к EBITDA за этот период также удвоилось до 1.1х", – говорится в релизе компании.

Кроме того, рекомендация связана с ожидаемым увеличением налоговой нагрузки и ростом стоимости обслуживания долгового портфеля в 2023 году, а также возможным усилением санкционного давления и снижением цен на корзину металлов из-за замедления мировой экономики.

"Это сложное решение, которое вызвано экстраординарными обстоятельствами. Внешняя среда не только привела к ухудшению финансового состояния компании, но и поставила "Норникель" в условия высокой степени неопределенности", – прокомментировал решение совета директоров компании финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.

Ранее сообщалось, что акционеры Сбербанка одобрили выплату повышенных дивидендов держателям ценных бумаг по итогам 2022 года.

Всего на выплаты дивидендов будет направлено 565 миллиардов рублей, это 25 рублей на каждую акцию. По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, это рекордный показатель за всю историю финансовой организации.

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