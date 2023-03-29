Заводу "Норникеля" в Финляндии разрешили увеличить производство в 1,5 раза

Фото: ТАСС/Денис Кожевников

Финские власти дали местному подразделению "Норникеля" разрешение на увеличение производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Западной Финляндии.

Отмечается, что специалисты оценили возможные последствия для окружающей среды, которые влечет проект компании Norilsk Nickel Harjavalta Oy, и пришли к выводу, что его реализация возможна.

В настоящее время заводу российской компании разрешено производить на заводе в Харьявалле до 90 тысяч тонн никеля в год. Проект предусматривает увеличение этого показателя до 140 тысяч тонн в год.

Ранее стало известно, что "Росатом" планирует запустить в Ульяновской области первое в РФ производство лопастей для ветроэлектростанций. Предприятие заработает на базе завода "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус", который закрылся в прошлом году.

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