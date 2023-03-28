В РФ появится первое производство лопастей для ветроэлектростанций – "Росатом"

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"Росатом" намерен запустить в Ульяновской области первое в РФ производство лопастей для ветроэлектростанций. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы <...> объявляем, что создаем в Ульяновской области, нашем одном из любимых регионов присутствия, новое совместное производство ветролопастей", – цитирует его РИА Новости.

Предприятие разместится на базе завода "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус", который закрылся в прошлом году. Отмечается, что производство лопастей полностью удовлетворит внутренний спрос в России, при этом продукцию также будут продвигать на экспорт.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы построят два новых предприятия. Так, в Чертанове Центральном возведут фармацевтическую фабрику, а в Донском районе – завод по производству очков.



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