Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Объем производства электрического оборудования в Москве вырос на 44,7% в январе 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Московские производители электрического оборудования активно осваивают новые технологии, чтобы обеспечивать растущую потребность в своей продукции, а также расширяют портфель заказов и увеличивают объемы выпуска", – рассказал Ефимов.

Он добавил, что в январе объем отправленных клиентам товаров вырос на 30% и превысил 8,1 миллиарда рублей.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что производителям электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры по итогам января удалось увеличить объемы выпуска продукции на 75,6% в сравнении с тем же периодом в 2022 году. На кабельных заводах прирост составил 3,5%.

"Город оказывает предприятиям отрасли активную поддержку", – подчеркнул Овчинский.

Ранее Ефимов рассказал, что рост валового регионального продукта (ВРП) Москвы в 2021 году стал рекордным за последние 15 лет. Несмотря на пандемию, ВРП Москвы увеличился сразу на 10,7% в сопоставимых ценах по сравнению с 2020-м. По его словам, в последний раз такие темпы роста экономики столицы были отмечены в 2006-м.



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