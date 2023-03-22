Рост ВРП Москвы в 2021 году стал рекордным за последние 15 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Рост валового регионального продукта (ВРП) Москвы в 2021 году стал рекордным за последние 15 лет. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Несмотря на пандемию, в 2021 году валовой региональный продукт Москвы увеличился сразу на 10,7% в сопоставимых ценах по сравнению с 2020-м. В последний раз такие темпы роста экономики столицы были отмечены в 2006-м – в период повышения цен на нефть", – сообщил заммэра.

По словам Ефимова, в 2021 году рост зафиксировали во всех сферах столичной экономики. Положительная динамика была обусловлена ростом производства товаров и услуг. Он добавил, что динамику невозможно объяснить эффектом низкой базы 2020 года, когда валовый региональный продукт стал ниже на 1%.

Росстат опубликовал итоги расчетов ВРП субъектов РФ за 2021 год, обычно показатели размещаются в марте второго года после отчетного. Согласно итогам, Москва продолжает занимать лидирующую позицию среди регионов по объему экономики. В Москве производится пятая часть от общего ВРП всех субъектов РФ и более 16% совокупного валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Согласно данным департамента экономической политики и развития столицы, главной развивающейся отраслью экономики столицы осталась обрабатывающая промышленность. Добавленная стоимость этой отрасли выросла на 13,5%, до 3,8 триллиона рублей. В первую очередь это вызвано увеличением производства в сегменте нефтепереработки, прежде всего Московского нефтеперерабатывающего завода, где рост составил 12,4%.

Кроме того, лидерами по темпам роста являются сферы культуры, спорта и досуга. Туда же входят гостиничный бизнес и общественное питание, чему способствовало увеличение турпотока в условиях открытия границ и снятия антиковидных ограничений. Добавленная стоимость сферы культуры, спорта и досуга выросла на 47,9%, до 318 миллиардов рублей, а гостиниц и предприятий общественного питания – на 44,3%, до 245 миллиардов рублей.

Добавленная стоимость отрасли административных и сопутствующих услуг выросла на треть и достигла 954 миллиардов рублей. Так, оборот турагентств вырос в 9 раз, до 182 миллиардов рублей, в 3 раза, до 82 миллиардов рублей, увеличился оборот предприятий по услугам трудоустройства и подбора персонала. Также выросла и область аренды и лизинга. Это произошло благодаря возросшей популярности каршеринга. Выручка таких компаний составила 324 миллиарда рублей.

Также в 2021 году продолжили свое активное развитие отрасли IT и финансов. Добавленная стоимость сферы IT и связи достигла 2,1 триллиона рублей. В сфере финансов (учитывается только страховой рынок. – Прим. ред.) добавленная стоимость достигла 416 миллиардов рублей.

По данным департамента, сфера транспортировки и хранения также показала положительную динамику. Добавленная стоимость увеличилась на 18,3% и достигла 1,7 триллиона рублей. Это произошло из-за популярности онлайн-торговли и услуг доставки, кроме того, позитивно повлиял на развитие воздушного и автомобильного транспорта рост туруслуг.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году обрабатывающая промышленность, сферы строительства и IT продемонстрировали наибольший рост в Москве.

По словам мэра Москвы, предприятиям обрабатывающей сферы удалось увеличить выпуск продукции на 10,3%, а объемы строительства выросли на 13,4%. Что касается IT-компаний, то они более чем на 17% смогли поднять свою выручку.



Собянин рассказал о новых крупных производствах в столице

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