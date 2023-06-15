В Минпромторге заявили, что Adidas и Uniqlo пока не приняли решения об уходе из РФ

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Бренды одежды Adidas и Uniqlo пока не приняли решений относительно окончательного ухода с рынка РФ. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" на полях ПМЭФ-2023 заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Uniqlo и Adidas решение об уходе пока не приняли. Да, закрыты магазины, они сейчас ищут решения (по уходу с российского рынка. – Прим. ред.)", – сказал он.

Евтухов также коснулся ситуации с уходом французского производителя спортивных товаров Decathlon. По его словам, сейчас компания выбирает покупателя и уже в ближайшее время может вынести сделку на рассмотрение правительственной комиссии.

Замминистра также рассказал, что изначально компания хотела схитрить, продавая каждый магазин по отдельности, однако, заметив регулярность таких сделок, российские компетентные органы их приостановили.

"Я думаю, что так будет в отношении других компаний. <...> Если ты уходишь с нашей экономики, с нашего рынка, то ты получаешь не более 50% рыночной стоимости своей компании", – подытожил Евтухов.

Ранее стало известно, что австрийский ювелирный бренд Swarovski полностью завершил процесс выхода с российского рынка. Магазины компании не работали в РФ с марта прошлого года.



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