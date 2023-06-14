02:49Экономика
Крупный турецкий производитель мебели выйдет на российский рынок
Фото: 123RF/elcigarrito
Крупный производитель мебели Kelebek из Турции в июле откроет в московском ТЦ "Мега Теплый Стан" свой первый магазин в стране. Об этом со ссылкой на несколько консалтинговых компаний сообщает РИА Недвижимость.
"В магазине будет представлена корпусная мебель, мягкая мебель, детская мебель, товары для сада, аксессуары, предметы декора, матрасы и текстиль", – сообщили консультанты.
Площадь первого магазина составит 1,3 тысячи квадратных метров. Впоследствии компания намерена открыть точки продаж в городах России с населением от 500 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что производство на бывшей фабрике IKEA в Тихвине Ленинградской области перезапустили под новым брендом "Лузалес-Тихвин". Перезапуск производства стартовал с выпуска кухонных столешниц из массива сосны.
В России появится арабский аналог мебельного бренда IKEA
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