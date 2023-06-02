Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:46

Экономика

Производство на бывшей фабрике IKEA в Ленобласти перезапустили под новым брендом

Фото: 123RF/antoniodiaz

Производство на бывшей фабрике IKEA в Тихвине Ленинградской области перезапустили под новым брендом "Лузалес-Тихвин", сообщается в телеграм-канале компании "Лузалес".

"Перезапуск производства стартовал с выпуска совершенно новой продукции – кухонных столешниц из массива сосны. Такие столешницы отличаются высоким качеством, долгим сроком службы и оригинальным внешним видом", – указано в уведомлении.

Как уточнили в "Лузалес", в производстве используются экологичные материалы. Первая партия столешниц поставят в составе кухонных комплектов в жилой дом с детским садом, построенный компанией в Сыктывкаре.

Разные виды мебели, выпускаемые на фабрике, получат названия на коми языке, добавили в компании.

Ранее сообщалось, что в России появится сеть Home Box – арабский аналог мебельного бренда IKEA. Об этом рассказали в Союзе торговых центров стран Ближнего Востока. До этого Минпромторг РФ включил в перечень товаров для параллельного импорта IKEA.

Первый белорусский аналог IKEA открыли в Москве

Читайте также

бизнесэкономика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика