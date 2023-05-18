Цены на мебель в РФ снизились на 7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Отпускные цены на кухонную, офисную и торговую мебель на рынке РФ снизились на 7%, такая динамика фиксируется на фоне сокращения числа производителей, в том числе и зарубежных, и спада спроса среди покупателей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Согласно данным аналитиков Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности (АМДПР), по итогам первого квартала 2023 года цены на мебель в среднем снизились на 7% год к году.

Отмечается, что на цены также влияет и комплектующие, которые стали дешеветь на рынке.

В АМДПР зафиксировали падение стоимости фанеры и древесно-стружечной плиты (ДСП) на 49%, стоимость древесноволокнистой плиты и древесно-пластических материалов упала на 26-39%.

Ранее сообщалось, что российские производители мебели начали выходить на новые иностранные рынки. Эксперты считают, что производители не смогут пока что полностью заместить поставки в Европу, поэтому они вынуждены инвестировать свои средства в другие рынки.

