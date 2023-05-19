Эксперт оценил перспективы развития арабского аналога IKEA в РФ

В РФ свои точки с товарами-аналогами IKEA может открыть арабская сеть Home Box. Предполагается, что первый магазин появится в столице. Сейчас компания ведет переговоры с торговыми центрами и инвесторами. Разбираемся, сможет ли бренд составить конкуренцию белорусской сети Swed House.
Арабский аналог
Сеть арабских магазинов Home Box может открыть свои точки в России. Об этом сообщил вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан.
"В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box. Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года", – пояснил он.
По словам вице-президента Союза торговых центров стран Ближнего Востока, компания рассматривает возможность в ближайшие пять лет открыть до 20 точек в российских городах-миллионниках. Сначала товары будут поставлять с фабрик стран Азии, в том числе из Китая. При этом в последствии не исключается строительство заводов в РФ.
В Москве 15 апреля открылся первый белорусский магазин-аналог IKEA – Swed House. В нем представлено свыше 700 товарных позиций. Ранее в компании объясняли, что продукцию будут поставлять с китайских и белорусских фабрик, а также из Казахстана и Ивановской области. Сообщалось, что до конца года в Москве могут заработать до 10 точек Swed House. По всей России в ближайшей перспективе компания надеется открыть до 50 магазинов.
Достойный конкурент?
Член правления Российской Ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха в беседе с Москвой 24 заявил, что арабская сеть Home Box может стать конкурентом белорусской Swed House.
При этом создавать российский аналог шведской сети, по мнению эксперта, бессмысленно. "Дискаунтеры, которым фактически являлась IKEA, очень сложный вид бизнеса, в котором нужно оптимизировать процессы, чтобы продавать по низким ценам. У белорусов не получилось. У Home Box тоже не факт, что получится", – комментирует он.
К тому же, по словам специалиста, все больше продаж совершается в интернете. Например, те же товары из IKEA можно купить на маркетплейсах. Прежде чем создавать отечественный магазин-аналог шведской сети, следует подумать над тем, как продавать российскую продукцию в Сети, подытожил член правления Российской Ассоциации экспертов рынка ретейла.
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