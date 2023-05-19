Эксперт оценил перспективы развития арабского аналога IKEA в РФ

В РФ свои точки с товарами-аналогами IKEA может открыть арабская сеть Home Box. Предполагается, что первый магазин появится в столице. Сейчас компания ведет переговоры с торговыми центрами и инвесторами. Разбираемся, сможет ли бренд составить конкуренцию белорусской сети Swed House.



Арабский аналог

Сеть арабских магазинов Home Box может открыть свои точки в России. Об этом сообщил вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан.

"В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box. Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года", – пояснил он.





Камел Шабан вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Что касается ценовой политики, то она будет низкой. Если говорить о России, то цены будут примерно такими, как были в IKEA.

По словам вице-президента Союза торговых центров стран Ближнего Востока, компания рассматривает возможность в ближайшие пять лет открыть до 20 точек в российских городах-миллионниках. Сначала товары будут поставлять с фабрик стран Азии, в том числе из Китая. При этом в последствии не исключается строительство заводов в РФ.

В Москве 15 апреля открылся первый белорусский магазин-аналог IKEA – Swed House. В нем представлено свыше 700 товарных позиций. Ранее в компании объясняли, что продукцию будут поставлять с китайских и белорусских фабрик, а также из Казахстана и Ивановской области. Сообщалось, что до конца года в Москве могут заработать до 10 точек Swed House. По всей России в ближайшей перспективе компания надеется открыть до 50 магазинов.



Достойный конкурент?

Член правления Российской Ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха в беседе с Москвой 24 заявил, что арабская сеть Home Box может стать конкурентом белорусской Swed House.





Сергей Илюха член правления Российской Ассоциации экспертов рынка ретейла Если они сделают цены, как у IKEA, то получится сместить. Ценовые факторы достаточно важны для покупателя, и может случиться так, что арабская сеть заберет долю у белорусской.

При этом создавать российский аналог шведской сети, по мнению эксперта, бессмысленно. "Дискаунтеры, которым фактически являлась IKEA, очень сложный вид бизнеса, в котором нужно оптимизировать процессы, чтобы продавать по низким ценам. У белорусов не получилось. У Home Box тоже не факт, что получится", – комментирует он.

К тому же, по словам специалиста, все больше продаж совершается в интернете. Например, те же товары из IKEA можно купить на маркетплейсах. Прежде чем создавать отечественный магазин-аналог шведской сети, следует подумать над тем, как продавать российскую продукцию в Сети, подытожил член правления Российской Ассоциации экспертов рынка ретейла.

