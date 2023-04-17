IKEA по-белоруски: как жители Москвы оценили открытие аналога шведского магазина

В Москве 15 апреля открыл двери для покупателей Swed House – белорусский магазин-аналог ушедшей с российского рынка IKEA. Это первая торговая точка компании на территории РФ. Здесь можно найти различную кухонную утварь, текстиль, мебельные аксессуары и многое другое. Рассказываем, как жители столицы отреагировали на появление нового магазина.



"Все под ключ"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном торгово-развлекательном центре "Щелковский" 15 апреля открылся первый в РФ белорусский магазин Swed House, в котором можно купить аналогичную IKEA продукцию. В компании ранее заявляли, что мебель и товары для дома будут поставляться с сотрудничавших с шведской сетью белорусских и китайских фабрик. При этом текстиль – из Ивановской области и Казахстана.

В открывшемся магазине сейчас представлено более 700 позиций. В том числе в наличии имеется полюбившаяся россиянам плюшевая акула. За метровую игрушку придется заплатить 2 100 рублей. В IKEA акула ранее стоила 1 499 рублей. Что касается площади магазина, то она составляет 330 квадратных метров. Следующие точки будут просторнее, рассказал представитель Swed House в России Мамедали Касымов.





Мамедали Касымов представитель Swed House в России Следующий магазин будет в разы больше. Предложения сейчас есть, мы их рассматриваем… Будет сайт, можете заказать, все позиции там представлены, описание тоже есть… Предоставляем доставку, сборку – все под ключ.

Ранее в Союзе торговых центров рассказали, что до конца 2023 года в Москве сеть планирует открыть до 10 магазинов. Глава организации Булат Шакиров также отмечал, что по всей стране в ближайшие годы собираются запустить до 50 точек Swed House.



Пока не IКЕА?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Реакция жителей Москвы на открытие нового магазина оказалась смешанной. Некоторые говорят о том, что ожидали большего, другие же радуются появлению аналога IKEA. "Очень ждали, чтобы купить хорошую, качественную посуду и не очень дорогую", – заявила одна из покупательниц телеканалу Москва 24.

Другая посетительница также положительно оценила появление Swed House. "Очень любили IKEA и ждали открытия. Очень довольны, что открылся. Прекрасно для начала", – поделилась она.

Еще одна покупательница отметила схожий со шведской сетью стиль.





посетительница магазина Swed House Очень похожий стиль, прямо икеевский. Цены тоже примерно такие же, как и были в IКЕА, такие средние. Если будет площадь хорошая, я думаю, что они достойно заменят.

В соцсетях пользователи также активно обсуждают открытие аналога IКЕА. "Уже побывали на открытии. И могу сказать – товары те же, что и в IKEA. Даже больше скажу, берете товар, переворачиваете и на этикетке написано IKEA. Но вот ценник... Чуть дороже (на мелочь ), а на мебель на 3 000–5 000 дороже, чем в IКЕА. А товары те же, качество такое же", – написала одна из покупательниц.

Некоторые пользователи сходятся во мнении, что магазин слишком маленький и между стеллажами образуются "толкучки". "Помещение маленькое, с максимум пятью поворотами, без окон и вентиляции, дышать нечем и смотреть, к сожалению, тоже не на что. Если ехать надо, то не стоит. До IKEA еще очень далеко", – написала в соцсетях одна из комментаторов.

Ряд пользователей считают завышенной ценовую политику Swed House. Часть гостей пишут, что с открытием точки владельцы поторопились. По их мнению, стоило подождать и дать старт бренду в России с большого просторного магазина, "ведь первое впечатление всегда очень важно".

