На замену IKEA: будут ли востребованы товары белорусского магазина-аналога

Магазины белорусского аналога IKEA компании Swed House могут открыться в Москве в 2023 году. Об этом заявили в Союзе торговых центров. Компания занимается производством мебели, текстиля и различных товаров для дома. Разбираемся, удастся ли белорусскому бренду завоевать такую же популярность среди россиян, как IKEA.



Как IKEA, но дешевле

Белорусский производитель Swed House, который считается аналогом шведской IKEA, в 2023 году может открыть в столице несколько магазинов площадью до тысячи квадратных метров, заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. По его словам, соглашение о сотрудничестве с брендом уже подписано.





Булат Шакиров глава Союза торговых центров Мы сейчас получили больше 100 запросов от торговых центров, которые хотят у себя их разместить (Swed House. – Прим. ред.). Неважно, где это будет находиться – в центре Москвы, на МКАД или в спальных районах. В любом случае мебель, товары для дома, текстиль будут востребованы.

По словам Шакирова, Swed House производит товары для дома, текстиль, мебель, которые схожи с тем, что продавала в России шведская сеть. При этом часть позиций стоит дешевле, уточнил он. У компании есть заводы в Белоруссии, Казахстане, Китае и РФ.

В ближайшие годы планируется открыть до 50 магазинов по всей стране, добавил Шакиров. Он также отметил, что ведутся переговоры, чтобы Swed House в будущем арендовали торговые центры "Мега". В свою очередь, владелец компании "Мердем", которой принадлежит белорусская торговая сеть, Мурат Шагылыджов рассказал РИА Новости, что в Москве практически готов к работе магазин в ТЦ "Щелковский". Также, по словам бизнесмена, ведутся переговоры по открытию точек в Питере и Туле.





Шведская компания IKEA сообщила о приостановке продаж своих товаров в РФ в марте 2022 года. Летом того же года представители бренда отметили, что не видят возможности в скором будущем возобновить работу. В связи с этим было принято решение продать находящиеся на территории России фабрики.

Шанс выстрелить

Любой игрок рынка, который произведет аналогичный IKEA товар, имеет шансы на успех. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил член правления Российской Ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха.

"Сегодня ниша свободна, до конца она не занята... Фабрики же остались. Сейчас у нас налаживается производство, наши производители тоже будут играть в этом секторе, но если белорусы выходят уже с готовой продукцией, то у них есть определенные шансы", – говорит эксперт.

В свою очередь, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов считает, что предугадать успешность в данном случае сложно. Для этого нужна серьезная аналитика, уточнил он в беседе с Москвой 24. По мнению эксперта, есть два главных фактора.





Александр Иванов президент Национальной ассоциации дистанционной торговли С одной стороны, рынок у нас пустеет, и в этой ситуации выходить, может быть, есть резон.

С другой стороны, стоит учитывать покупательскую способность россиян. По мнению специалиста, оба фактора могут сработать. Что в итоге победит, покажет только время, подытожил Иванов.

