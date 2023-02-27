На замену IKEA: будут ли востребованы товары белорусского магазина-аналога

Магазины белорусского аналога IKEA компании Swed House могут открыться в Москве в 2023 году. Об этом заявили в Союзе торговых центров. Компания занимается производством мебели, текстиля и различных товаров для дома. Разбираемся, удастся ли белорусскому бренду завоевать такую же популярность среди россиян, как IKEA.
Как IKEA, но дешевле
Белорусский производитель Swed House, который считается аналогом шведской IKEA, в 2023 году может открыть в столице несколько магазинов площадью до тысячи квадратных метров, заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. По его словам, соглашение о сотрудничестве с брендом уже подписано.
По словам Шакирова, Swed House производит товары для дома, текстиль, мебель, которые схожи с тем, что продавала в России шведская сеть. При этом часть позиций стоит дешевле, уточнил он. У компании есть заводы в Белоруссии, Казахстане, Китае и РФ.
В ближайшие годы планируется открыть до 50 магазинов по всей стране, добавил Шакиров. Он также отметил, что ведутся переговоры, чтобы Swed House в будущем арендовали торговые центры "Мега". В свою очередь, владелец компании "Мердем", которой принадлежит белорусская торговая сеть, Мурат Шагылыджов рассказал РИА Новости, что в Москве практически готов к работе магазин в ТЦ "Щелковский". Также, по словам бизнесмена, ведутся переговоры по открытию точек в Питере и Туле.
Шанс выстрелить
Любой игрок рынка, который произведет аналогичный IKEA товар, имеет шансы на успех. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил член правления Российской Ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха.
"Сегодня ниша свободна, до конца она не занята... Фабрики же остались. Сейчас у нас налаживается производство, наши производители тоже будут играть в этом секторе, но если белорусы выходят уже с готовой продукцией, то у них есть определенные шансы", – говорит эксперт.
В свою очередь, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов считает, что предугадать успешность в данном случае сложно. Для этого нужна серьезная аналитика, уточнил он в беседе с Москвой 24. По мнению эксперта, есть два главных фактора.
С другой стороны, стоит учитывать покупательскую способность россиян. По мнению специалиста, оба фактора могут сработать. Что в итоге победит, покажет только время, подытожил Иванов.