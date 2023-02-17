Владелец IKEA и "Мега" решил продать всю недвижимость в РФ – СМИ

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Шведская компания Ingka Group, которая владеет сетью магазинов IKEA и торговыми центрами "Мега", начала поиски покупателей на всю свою недвижимость в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Уточняется, что в данный момент уже идут переговоры как минимум с двумя потенциальными покупателями, имена которых не раскрываются. Однако переговоры находятся еще на начальной стадии, к тому же окончательное корпоративное решение о продаже этих активов пока не принято.

В подразделении шведской компании Ingka Centers отказались комментировать эту информацию, добавив, что торговые центры "Мега" продолжают работать.

По мнению экспертов, эти торговые центры остаются качественным и интересным активом, который будет интересен как профильным игрокам рынка коммерческой недвижимости, так и крупным холдингам. Специалисты считают, что реальная стоимость торговой сети, вероятнее всего, будет ниже рыночной, поэтому претенденты на покупку найдутся.

Вместе с тем эксперты подчеркнули, что компании вряд ли получится продать сразу весь портфель своих активов целиком.

Ранее сообщалось о том, что шведская компания IKEA продаст свои заводы в России до начала июля 2023 года. Однако тогда компания не уточнила, кто стал претендентом на ее заводы в РФ.

Также в январе этого года стало известно о том, что бренд Uniqlo может оставить в России до пяти своих магазинов. Тогда глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова отметила, что Uniqlo пока не покидает российский рынок, а оптимизирует количество своих магазинов в России.

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