Планов по закрытию магазинов Maag в России нет – Минпромторг

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Планов по закрытию магазинов Maag в России или уходу сети нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

"В соответствии с решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации для компании установлен ключевой показатель эффективности в 2023 году в виде открытия не менее 240 магазинов на территории Российской Федерации", – отметили в министерстве.

В российском Минпромторге добавили, что сейчас открыты и успешно работают 242 магазина.

Согласно данным компании "Новая мода", которая управляет магазинами Maag, закрытие магазинов не планируется. Там же уточнили, что в первые месяцы продаж демонстрируется положительная динамика, которая соответствует ожиданиям компании.

Ранее в СМИ сообщили, что продажи в магазинах Maag, которые пришли на смену Zara, значительно упали. Бренд не приживается на рынке РФ. Отмечалось, что оборот магазина Zara составлял 30–50 миллионов рублей каждый месяц. Аналог зарабатывает в два раза меньше.

Причиной спада продаж является сильное отличие ассортимента от того, что продавал испанский производитель.

Магазины Maag закроют из-за низких продаж – СМИ