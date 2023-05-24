В Uniqlo сообщили, что работа магазинов в РФ по-прежнему приостановлена

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Работа магазинов японского бренда Uniqlo по-прежнему приостановлена в России, а ее возобновление пока не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания Uniqlo приостановила свою работу в РФ с марта 2022 года. В феврале этого года стало известно, что она решила полностью покинуть рынок РФ.

В начале мая сообщалось, что бренд уступит свои торговые площади российским производителям. Так, на месте Uniqlo в столичном ТЦ "Атриум" откроется точка Lime, а помещение в ТЦ "Афимолл" займет Gloria Jeans.

Также отмечалось, что японский производитель одежды Uniqlo мог бы оформить продажу своего бизнеса в России по аналогии с тем, как это было сделано у McDonald's. По словам замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, компания не подавала в правительственную комиссию заявку на проведение сделки.