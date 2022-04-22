ЦБ РФ призвал инвесторов не путать аналитику с манипуляциями в соцсетях

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Биржевым инвесторам следует отличать рекомендации профессиональных аналитиков от манипуляций, распространяемых в социальных сетях. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Соцсети и мессенджеры могут распространять приманки для излишне азартных инвесторов. Не путайте инвестиционную рекомендацию профессионала с анонимным настойчивым призывом отдать деньги в слишком заманчивую схему", – сказал Лях.

Он отметил, что интернет стал местом, где можно найти как профессиональные рекомендации по торговле на бирже, так псевдорекомендации. По его словам, в задачи его департамента входит борьба с последними.

Ранее Центробанк сообщил на своем сайте о случаях манипуляций в марте акциями компаний "ГИТ", "Пермэнергосбыт" и "Россети Юг" посредством ряда телеграм-каналов. В итоге регулятор заблокировал более 60 торговых счетов лиц, которые участвовали в разгоне ценных бумаг.

До этого в Центробанке заявили об угрозе замещения рубля криптовалютами. Это может произойти, если россияне будут массово приобретать токены и использовать их как платежное средство. Как следствие, многократно увеличатся риски собственных вложений банков и других финансовых организаций в криптовалюты, уточнил регулятор.

