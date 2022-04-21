Набиуллина назначена на должность главы ЦБ на новый срок

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Госдума проголосовала за назначение Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Банка России на новый срок. Пост главы Центробанка она будет занимать ближайшие пять лет.
Кандидатуру Набиуллиной в федеральный парламент внес президент России Владимир Путин. По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина ранее Набиуллина отчиталась о работе ЦБ за 2021 год. Отмечается, что глава Банка России провела встречи во всех фракциях и профильных комитетах Госдумы.
Переназначение Набиуллиной поддержала фракция "Единой России" в федеральном парламенте. Первый вице-спикер палаты Александр Жуков, комментируя это решение, отметил, что в минувшем году Центробанк принял целый ряд эффективных мер, позволяющих поддержать экономику. Правильными оказались и действия регулятора в начале текущего года, позволившие финансовой системе РФ пережить самую острую фазу экономической войны, объявленной России.
В частности, по словам Жукова, ЦБ удалось сохранить целостность российской банковской системы и стабильность рубля как национальной валюты.
18 марта президент России внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на должность главы Банка России. По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина Совет нижней палаты российского парламента рассмотрел данный вопрос 21 марта.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение о переназначении, отметил, что Путин принял это решение, поскольку высоко ценит работу Набиуллиной во главе регулятора.
Набиуллина выступила после заседания совета директоров ЦБ
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