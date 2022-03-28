Сергей Игнатьев покинет пост советника главы ЦБ РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сергей Игнатьев с 31 марта прекращает свои полномочия в должности советника главы Банка России в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Сергей Михайлович заложил фундамент для развития современной финансовой системы. Благодаря его усилиям появилась система страхования вкладов, процедура санации банков, началось внедрение передовых подходов в банковском регулировании", – приводятся в сообщении слова Эльвиры Набиуллиной.
Глава Центробанка напомнила, что Игнатьев сумел удержать российскую финансовую систему при банковском кризисе (2004 год) и финансовом кризисе (2008 год).
"Я очень благодарна ему за опыт и знания, которыми он делился со мной все годы совместной работы", – заключила Набиуллина, отметив профессионализм, порядочность и рассудительность Игнатьева.
Сергей Игнатьев возглавлял Банк России с 2002 по 2013 год, затем занимал должность советника председателя ЦБ и входил в совет его директоров.
18 марта Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на должность главы ЦБ. Совет нижней палаты российского парламента рассмотрел данный вопрос 21 марта.
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