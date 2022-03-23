Песков прокомментировал сообщение о желании Набиуллиной уйти в отставку

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение американского агентства Bloomberg о том, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина якобы хотела подать в отставку, но осталась после личной просьбы Владимира Путина.

"Мне неизвестно об этом. Лучше спросить Набиуллину", – сказал Песков РИА Новости.

В начале марта Песков уже отмечал, что в Кремле не знают о якобы поданном главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке.

Между тем 18 марта президент России внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на должность главы Банка России. По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина Совет нижней палаты российского парламента рассмотрел данный вопрос 21 марта.