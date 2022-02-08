"Wow эффект": новый тренд в Tik Tok

В Tik Tok распространяется тренд "cleantok". Пользователи под этим хэштегом выкладывают видео, как они наводят уборку у себя дома. Ролики оказались настолько интересны, что переживают уже вторую волну популярности.

В Сети предполагают, что такая популярность видео случилась из-за локдауна. Тренд наметился еще в 2020 году, когда люди впервые засели дома. Блогеры начали снимать домашние лайфхаки, обзоры моющих средств и рассказывать о борьбе с визуальным шумом на кухне.

Об этом – в программе "Wow эффект".