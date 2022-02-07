Юрист усомнился в принятии закона о праве на превышение пределов самообороны в РФ

11:45
Фото: ТАСС/Imago
Законопроект о расширении пределов допустимой самообороны вряд ли примут, в том числе из-за отсутствия в России единого подхода к этому вопросу. Об этом в беседе с News.ru заявил юрист, судебный представитель Василий Воробьев.
"Максимум, на что мы можем рассчитывать, – на изменения в УПК по поводу превышения допустимых пределов необходимой самообороны, где собираются смягчить квалификацию, чтобы человека стало сложнее привлечь к уголовной ответственности за это", – сказал Воробьев.
По его словам, важно, чтобы изменения не привели к ситуации, когда людей оправдывают не за самооборону, а за обыкновенное преступление. В связи с этим он напомнил о расширении полномочий силовиков, которым разрешили, в частности, не представляться при проведении оперативных мероприятий: юрист задался вопросом, как человек сможет определить, пришел ли к нему преступник или сотрудник правоохранительных органов.
"Надо сильно обдумать (законопроект. – Прим. ред.). Границы самообороны должны быть, иначе получится лицензия на убийство силовиков", – заключил Воробьев.
Ранее в Госдуме предложили дать россиянам право применять все способы для защиты своей жизни, родных и близких от лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Соответствующий законопроект депутаты отправили на отзыв в правительство РФ и Верховный суд. Парламентарии считают, что случаи, когда человек оказывается на скамье подсудимых за самооборону и защиту семьи, недопустимы.
В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в дом
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