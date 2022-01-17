В России могут ввести единый стандарт наставничества при трудоустройстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Госдуме рассмотрят возможность введения единого стандарта наставничества для молодых специалистов при трудоустройстве, рассказала ТАСС член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Законодательное закрепление термина "наставничество" в том числе позволит нам перейти от разрозненных региональных практик к стройной единой системе подготовки, сопровождения и поддержки молодых кадров на конкретных предприятиях и производстве", – пояснила Стенякина.
Политик подчеркнула, что наставничество поможет бороться с трудностями при трудоустройстве молодых людей, в том числе с отсутствием необходимого опыта и знаний об организации. Также мера позволит работодателю создать справедливую систему премирования сотрудников.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по молодежной политике Игоря Кастюкевича, законопроект планируется разработать в течение 2022 года. Стенякина отметила, что инициатива будет обсуждаться с регионами и предприятиями, у которых она активно используется.
Она напомнила об утвержденной до 2030 года программе содействия занятости молодежи, входившей в программу "Единой России". В рамках нее планируется закрепить понятия "дистанционная занятость", "развитие платформенной занятости", "институт самозанятых" и "система наставничества".
Ранее сообщалось, что к началу 2022 года центр занятости "Моя карьера" подготовил для москвичей тренинги и обучающие программы, которые помогут быстро трудоустроиться или получить дополнительные знания в области предпринимательства.
"Это наш город": центр "Моя карьера" пригласил на занятия по эффективному трудоустройству
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