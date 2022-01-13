Названа одна из самых высокооплачиваемых вакансий в России

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Вакансия врача-ортодонта стала одной из самых высокооплачиваемых в России в январе, следует из исследования сервиса SuperJob, передает РИА Новости.

Такому специалисту в столичном медцентре готовы платить 500 тысяч рублей в месяц. Однако идеальный кандидат должен иметь опыт работы не менее 10 лет и собственную базу пациентов.

Также в перечне самых высокооплачиваемых вакансий в России в январе оказались топ-менеджеры, инженеры, программисты и менеджеры сферы продаж.

Руководителю отдела разработки и тестирования в столице с опытом работы от 6 лет также предлагают 500 тысяч в месяц. Сервис агрегации служб курьерской доставки ищет IT-руководителя для управления командой из 15 разработчиков.

Работнику нужно будет отвечать за развитие новых систем и программных продуктов. Руководство обещает комфортную атмосферу в компании и отсутствие бюрократии.

В Петербурге работнику, который занимается автоматизацией процессов сборки, настройки и развертывания программного обеспечения, с опытом работы от 3 лет готовы платить 280 тысяч рублей в месяц.

Кандидату необходимо будет развивать IT-инфраструктуру крупного клиента из общественного питания. Со стороны работодателя – возможность карьерного и профессионального роста, скидка на занятия английским и возможность дистанционной работы.

В Красноярске руководитель отдела строительства с опытом работы от 6 лет сможет получать от 170 тысяч рублей в месяц. А 100 тысяч рублей в месяц в Екатеринбурге готовы платить стоматологу и прорабу.

Ранее россияне назвали размер желаемого дохода. Согласно информации аналитиков, жители России в среднем хотят получать 166 тысяч рублей в месяц. При этом в Москве мужчины хотят зарабатывать 201 тысячу рублей в месяц, а женщины – 157 тысяч.