Россияне назвали размер желаемого дохода

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Жители России определили размер желаемого ежемесячного дохода. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные исследования сервиса "Работа.ру".

Согласно информации аналитиков, россияне в среднем хотят получать 166 тысяч рублей в месяц.

"Значительные различия есть в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 187 тысяч рублей, а женщины – 138 тысяч рублей", – утверждается в материале.

При этом в Москве мужчины хотят зарабатывать 201 тысячу рублей в месяц, а женщины – 157 тысяч.

Исследователям удалось установить, что в январе 2021 женщины хотели зарабатывать на 37% меньше мужчин. Сейчас разница предпочтений в зависимости от пола сократилась на 11 пунктов и составила 26%.

Исследование проводилось в декабре 2021 года. В нем поучаствовали более 7 тысяч человек.

Ранее были названы самые востребованные профессии среди безработных россиян. Ими стали SMM-специалисты, таргетологи и графические дизайнеры.

Данные сферы выбирали те, кто решил пройти бесплатное обучение и освоить новую область. Сообщалось, что в российские вузы поступило более 70 тысяч обращений от безработных россиян, которые заинтересованы в трудоустройстве.