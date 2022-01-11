Россияне назвали размер желаемого дохода

Фото: depositphotos/Fascinadora
Жители России определили размер желаемого ежемесячного дохода. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные исследования сервиса "Работа.ру".
Согласно информации аналитиков, россияне в среднем хотят получать 166 тысяч рублей в месяц.
"Значительные различия есть в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 187 тысяч рублей, а женщины – 138 тысяч рублей", – утверждается в материале.
При этом в Москве мужчины хотят зарабатывать 201 тысячу рублей в месяц, а женщины – 157 тысяч.
Исследователям удалось установить, что в январе 2021 женщины хотели зарабатывать на 37% меньше мужчин. Сейчас разница предпочтений в зависимости от пола сократилась на 11 пунктов и составила 26%.
Исследование проводилось в декабре 2021 года. В нем поучаствовали более 7 тысяч человек.
Ранее были названы самые востребованные профессии среди безработных россиян. Ими стали SMM-специалисты, таргетологи и графические дизайнеры.
Данные сферы выбирали те, кто решил пройти бесплатное обучение и освоить новую область. Сообщалось, что в российские вузы поступило более 70 тысяч обращений от безработных россиян, которые заинтересованы в трудоустройстве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: