Более 6,5 тыс машино-мест реализовано на электронных площадках за 2021 год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 6,5 тысячи машино-мест реализовали на электронных площадках за 2021 год, это на четыре тысячи больше, чем в 2020 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Места под автомобили реализуют через аукционы на повышение цены, публичные предложения и покупку без объявления цены. Также москвичи, живущие в доме, где продается парковочное место, могут приобрести его по преимущественному праву выкупа.

Кроме того, при публичном предложении торги идут на понижение, и максимальная скидка может составить до 50%. Уточняется, что каждый шестой лот оценивается в среднем в 420 тысяч рублей.

При этом через аукционы на повышение цены реализовали более 1 200 машино-мест. Больше всего объектов было предложено на северо-западе и востоке Москвы – свыше двух тысяч.

"Ежегодно мы видим рост интереса к таким аукционам: если в 2020 году фиксировали на торгах 12,5 тысячи участников, то в прошлом году их стало почти 28 тысяч. Средний уровень конкуренции составил четыре участника на лот", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам главы департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, самые высокие цены на парковочные места зафиксированы в центре столицы. Так, средняя стоимость составила 499 206 рублей. Самое дешевое парковочное место продано на северо-западе – за 105,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют начать использование искусственного интеллекта для поиска парковочных мест на придомовых территориях. АО "Электронная Москва" сообщило о начале конкурса на тестирование новинки.

