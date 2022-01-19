Более 6,5 тыс машино-мест реализовано на электронных площадках за 2021 год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 6,5 тысячи машино-мест реализовали на электронных площадках за 2021 год, это на четыре тысячи больше, чем в 2020 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Места под автомобили реализуют через аукционы на повышение цены, публичные предложения и покупку без объявления цены. Также москвичи, живущие в доме, где продается парковочное место, могут приобрести его по преимущественному праву выкупа.
Кроме того, при публичном предложении торги идут на понижение, и максимальная скидка может составить до 50%. Уточняется, что каждый шестой лот оценивается в среднем в 420 тысяч рублей.
При этом через аукционы на повышение цены реализовали более 1 200 машино-мест. Больше всего объектов было предложено на северо-западе и востоке Москвы – свыше двух тысяч.
"Ежегодно мы видим рост интереса к таким аукционам: если в 2020 году фиксировали на торгах 12,5 тысячи участников, то в прошлом году их стало почти 28 тысяч. Средний уровень конкуренции составил четыре участника на лот", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
По словам главы департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, самые высокие цены на парковочные места зафиксированы в центре столицы. Так, средняя стоимость составила 499 206 рублей. Самое дешевое парковочное место продано на северо-западе – за 105,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют начать использование искусственного интеллекта для поиска парковочных мест на придомовых территориях. АО "Электронная Москва" сообщило о начале конкурса на тестирование новинки.
В этом году парковка в Москве будет бесплатной 69 дней
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: