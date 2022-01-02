Парковки на улицах столицы в 2022 году будут бесплатными 69 дней

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В новом году парковки в столице будут бесплатными в течение 69 дней, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Так, бесплатно припарковать автомобиль можно во время официальных праздников на всех улицах города. В 2022 году таких дней будет 20 – с 1 по 8 января, 23 февраля, 7 и 8 марта, 1, 2, 3, 9 и 10 мая, 12 и 13 июня, 4 и 5 ноября.
А 49 воскресных дней платной парковка будет только на улицах, на которых действует повышенный тариф – 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумом останутся платными все дни.
В Дептрансе напомнили, что по всем вопросам, связанным с парковками, можно звонить по номеру 3210 (с мобильного) или 8 (495) 539-54-54 (с любого телефона).
С 24 декабря 2021 года на 53 столичных улицах изменились тарифы на парковку. При этом на 29 улицах они снизились.
Так, на улицах с наиболее загруженными парковками установили тариф 450 рублей в час с 08:00 до 21:00 и 200 рублей в час с 21:00 до 08:00 (включая воскресенье). Предполагается, что это позволит сохранять свободные места для жителей районов.
Более детальную информацию можно найти по ссылке.
В Москве изменилась цена на платную парковку
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