В Москве изменились тарифы на парковку

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На 14% столичных улиц изменились тарифы на парковку, на 27 из них цена стала ниже. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Благодаря пересмотру тарифов на парковках будет оставаться до 10–15% свободных мест: жители и другие водители смогут быстрее припарковаться", – говорится в сообщении.

На улицах с наиболее загруженными парковками установят тариф 450 рублей в час с 08:00 до 21:00 и 200 рублей в час с 21:00 до 08:00 (включая воскресенье).

Для перенаправления потоков автомобилей будут снижены цены на парковки на ряде улиц Москвы, в том числе Николоямской улице, Подколокольном переулке и улице Александра Невского. Там можно будет припарковаться бесплатно по воскресеньям.

Также по просьбам москвичей увеличат количество парковок для жителей загруженных улиц. Такие места будут отмечены специальными дорожными знаками. Только в 2021 году число таких мест увеличилось в 3,5 раза, до 1,2 тысячи, и до конца года показатель достигнет 1,5 тысячи.

Более детальную информацию можно найти по ссылке.