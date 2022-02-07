В Роспотребнадзоре не исключили появления нового штамма коронавируса

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В ближайшем будущем может появиться новый штамм коронавируса, однако, вероятно, он продолжит мутировать в сторону большей заразности и меньшей тяжести клинического течения заболевания. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, коронавирус продолжает мутировать.

"Думаю, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движутся, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания", – предположила она.

Пшеничная отметила, что, если все так и будет, действующих мер будет достаточно для борьбы с распространением COVID-19. Если же вирус будет мутировать в сторону более тяжелого течения заболевания и большей опасности для человека, Роспотребнадзор может вернуть отмененные ограничения.

Пшеничная ранее указала на тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19 в России. Она отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ уже является приличным, поскольку многие граждане переболели "Омикроном".

Ранее вирусолог Петр Чумаков предположил, что, несмотря на способность "Омикрона" заражать все возрастные группы, эволюция коронавируса на нем не закончится. По его мнению, вирус продолжит свое развитие, что приведет к появлению еще более заразного штамма.

Чумаков отметил, что в настоящее время коронавирус дошел до такой стадии развития, что обходит иммунитет у всех возрастных групп. По его словам, это значит, что вирус уже приспособился к людям.