Собянин рассказал о тестировании приложения "Парковки Москвы" в Санкт-Петербурге

10:45
С помощью приложения "Парковки Москвы" можно будет оплатить парковку в Петербурге. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Пока систему тестируют, пилотный проект стартовал в декабре. В эксперименте участвует почти тысяча добровольцев, которые регулярно посещают город на Неве.
За три недели через приложение оплатили более двух тысяч парковочных сессий. В Петербурге машины чаще всего оставляют в центре – недалеко от Литейного и Невского проспектов. Эксперимент продлится до конца января. После чего оценят, нужны ли доработки.
Возможность оплатить парковку в Санкт-Петербурге появится в основной версии приложения "Парковки Москвы". Сейчас им пользуется примерно 5 миллионов человек. С его помощью оплачивается около 90% парковочных сессий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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