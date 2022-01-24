Собянин рассказал о тестировании приложения "Парковки Москвы" в Санкт-Петербурге

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Сергей Собянин рассказал о расширении действия приложения "Парковки Москвы". Об этом он написал на своем персональном сайте.

"По договоренности с администрацией Санкт-Петербурга в конце декабря 2021 года мы начали тестирование приложения "Парковки Москвы" на берегах Невы. В проекте принимают участие свыше 900 добровольцев, которые регулярно ездят в Северную столицу. Средства от оплаты парковки зачисляются в бюджет Санкт-Петербурга", – рассказал мэр.

Он отметил, что платные парковки уже не являются эксклюзивной приметой Москвы: постепенно их организуют и в других городах страны. Пользоваться платными парковками можно с помощью приложения "Парковки Москвы", которое скачали более пяти миллионов человек. По словам Собянина, так оплачиваются около 90% парковочных сессий. Также сервис помогает оплатить штрафы и исправить ошибки.

Мэр рассказал, что уже есть первые результаты тестирования приложения в Петербурге. За три недели автомобилисты оплатили в новом приложении свыше двух тысяч парковочных сессий. В Северной столице чаще всего парковались в центре – возле Литейного и Невского проспектов.



Тестовый период продлится до конца января. После учета поступивших замечаний и доработки программного обеспечения возможность оплатить парковку в Санкт-Петербурге появится в основной версии приложения.

"Благодаря единому приложению автомобилистам Москвы и Санкт-Петербурга не придется регистрироваться в дополнительных сервисах. Все будет знакомо и понятно", – заявил мэр.

Он также выразил надежду, что со временем московское приложение заработает и в других городах.

Ранее сообщалось, что в этом году парковки в столице будут бесплатными в течение 69 дней. Бесплатно припарковать автомобиль можно будет во время официальных праздников на всех улицах города. В 2022 году таких дней будет 20, кроме новогодних праздников, это 23 февраля, 7 и 8 марта, 1, 2, 3, 9 и 10 мая, 12 и 13 июня, 4 и 5 ноября.

49 воскресных дней платной парковка будет только на улицах, на которых действует повышенный тариф – 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумом останутся платными все дни.

В Дептрансе напомнили, что по всем вопросам, связанным с парковками, можно звонить по номеру 3210 (с мобильного) или 8 (495) 539-54-54 (с любого телефона).