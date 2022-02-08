Спасатель из Ростовской области обрел популярность в TikTok

Спасатель из Ростовской области создал аккаунт в TikTok и начал публиковать видео о том, как собирается на выезды и тушит пожары. На него подписались 200 тысяч человек, а также у него появились рекламные контракты, сумма которых в разы превышает официальную зарплату. Обычные пожарные относятся к такому способу спасать людей неоднозначно.

На блогера обратили внимание и в МЧС. Там озаботились имиджем ведомства и решили взять под контроль таких как он.

Много ли пожарных, которые неожиданно для себя обогатились? Сколько они зарабатывают?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.