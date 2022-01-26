Участникам проекта "Город заданий" начислят баллы за сдачу елок на переработку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участники проекта "Город заданий" могут получить баллы за сдачу елки на переработку. Для этого нужно взять специальное задание на сайте проекта, отнести дерево в пункт приема и подтвердить все фотографиями.

"Алгоритм выполнения простой: нужно откликнуться на задание на сайте проекта, отвезти елку в любой из более чем 500 пунктов приема на утилизацию деревьев, сделать скриншот локации, где вы оставляете хвою, и сфотографироваться на месте", – объяснил глава ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

За выполнение задания пользователю начислят 790 баллов, которые можно потратить в магазине на сайте "Активного гражданина". Другой способ получить поощрение – оценить состояние пункта приема хвойных: для этого также потребуется сделать несколько фотографий, а также скриншот местоположения. За это задание можно получить 430 баллов.

Подтверждение выполнения заданий занимает до десяти дней с момента загрузки снимков на сайт. Только после этого происходит зачисление баллов. Уточняется, что задания выполнили уже больше тысячи горожан: 290 человек сдали деревья на переработку, еще 800 оценили состояния пунктов приема елок.

Ранее на переработку отправили главную новогоднюю елку России, которая с конца декабря находилась на Соборной площади. С дерева сняли украшения, затем распилили его и вывезли с территории Кремля. Из полученной древесины планируется сделать сувениры.

